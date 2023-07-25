Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Turizme Yönelik Hizmetlerini Anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde turizme yönelik çalışmalarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 24 Temmuz 2023 tarihli 152. sayısında kentte turizme yönelik hayata geçirdikleri projeleri ve geleceğe yönelik planlarını anlattı.Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"AHİ EVRAN KÜLLİYESİ’NDE TURİZM OFİSİNİ HİZMETE SUNDUK"

“Yerel yönetimlerin turizm politikaları ve stratejileri, turizme yönelik çalışmaları ve hizmetleri, ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir yerel kalkınmanın önemli bileşenlerinin başında gelir. Bu anlayış doğrultusunda 2019 yılının Ağustos ayında Ahi Evran Külliyesi’nde turizm ofisini hizmete sunduk, kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladık. Kentimizi tanıtmak amacıyla kent rehberleri hazırladık.

"KIRŞEHİR’İ YURTİÇİNDE VE YURTDIŞINDA TANITMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Kırşehir’i yurtiçinde ve yurtdışında tanıtmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda pandemiden önce Malezya Turizm Fuarı’na katıldık. Fuardaki tanıtım faaliyetlerinin ardından kentimize yaklaşık 5.000 Malezyalı ve Çinli turist geldi. Malezya’dan gelen öğretmenler ve akademisyenler, kentimizdeki okulları ve Ahi Evran Üniversitesi’ni inceleyip, eğitim sistemimiz hakkında bilgi aldı.

"KIRŞEHİR, ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖNEM VERDİĞİ BİR KENT"

Ahi Evran Külliyesi’ndeki Zanaatkârlar Çarşısı, Kırşehir esnafı ve kentimiz için Ahilik kültürünün tanıtımı açısından önem taşıyor. Zanaatkârlar Çarşısı’ndaki farklı meslek grupları, aynı zamanda kültür elçilerimiz. Dolayısıyla çarşıyı görmek için kent dışından gelen misafirlerimize de ev sahipliği yapıyor, meslek ve ürün tanıtıyorlar. Zanaatkârlar Çarşısı, 32 farklı meslek grubuyla kentimizin önemli bir merkezi. Kırşehir, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önem verdiği bir kent. Bu nedenle Kırşehir’in tarihî misyonuyla, kent esnafının da katkısıyla Ahilik kültürünü aktarmaya devam edeceğiz, turizme katkıda bulunacağız.

"KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKMANIN VE YAŞATMANIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

2019 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dahil olan, taahhütlerini yerine getiren üç kentten biri olmanın sorumluluğuyla Kırşehir’in müzik geleneğinin yaşatılması, hak ettiği değeri görmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültür turizminin gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hatırlanacağı üzere 23-24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz festivalde UNESCO müzik kentleri ve ülkemizdeki farklı yaratıcı alanlardaki UNESCO kentleriyle birlikte UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı’nı hazırladık. Uluslararası Müzik Festivali için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na müzik alanında dahil olan Hannover (Almanya), Batum (Gürcistan) ve Kazan (Rusya Federasyonu’nun batısında yer alan Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti) kentlerinin resmî UNESCO temsilcileri, müzik grupları ve dans grupları, 11-12-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında Kırşehir’deydi. Kültürümüze sahip çıkmanın ve yaşatmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle böylesi etkinliklere katkıda bulunuyoruz.”

Anka Haber Ajansı