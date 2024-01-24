Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Uğur Mumcu’yu Anma Programına Katıldı

31 yıl önce bombalı suikast sonucu katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Kırşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Uğur Mumcu Basın Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır" dedi.

31 yıl önce bombalı suikast sonucu katledilen Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, Kırşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Uğur Mumcu Basın Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır" dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir İl Başkanlığı tarafından Uğur Mumcu Basın Anıtı’nda düzenlen törene katıldı.

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç’in, Uğur Mumcu’nun hayatını ve gazeteciliğini anlattığı konuşmasının ardından söz alan Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

“24 Ocak 1993’te katledilen demokrasi savunucusu gazeteci yazar hemşehrimiz Uğur Mumcu, hümanist, eşit, özgür ve insanca bir yaşamı savunuyordu. Uğur Mumcu, gazetecilik meslek ilkeleri doğrultusunda nasıl gazetecilik yapılacağının en iyi örneklerinden biri olarak kalplerimizdeki yerini korumaya devam ediyor.

Uğur Mumcu, halktan ve demokrasiden yana gerçek bir gazeteciydi. Onun 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözünü bugün çok daha iyi anlıyoruz. Bugün ülkemizde, her alanda olduğu gibi gazetecilik mesleği de zor bir sınavdan geçiyor. Görevi gerçekleri aktarmak olan gazetecilik yalanı, iftirayı iş edinmiş görünüyor. Demokrasimizin gelişmesi için bugün ihtiyacımız olan şey, Uğur Mumcu gibi cesur ve araştırmacı gazetecilerin sayısının artmasıdır.

Gazeteciler bağımsız, cesur olsunlar ki hukuksuzlukları, adaletsizlikleri, yolsuzlukları yazabilsinler. Bugün, bağımsız gazeteciliğe her zamankinden çok ihtiyacımız var.

Hepinizin bildiği üzere Uğur Mumcu, Kırşehir’de dünyaya geldi. Bu da bizler için büyük bir onur kaynağıdır. Uğur Mumcu, ülkemizin çok önemli bir aydınıydı. Aydınların en önemli özelliği öngörülü olmalarıdır. O, yıllar öncesinden birçok konuda uyardı herkesi. Sadece onun yazdıkları okunsa ve uyarıları dikkate alınsaydı ülkemizde yaşanan birçok sıkıntı ve felaket yaşanmazdı.

Uğur Mumcu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi "gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini" meslek ilkeleri doğrultusunda ve halktan yana her zaman samimiyetle yazdı. İnsanca yaşamın savunucusu, büyük gazeteci Uğur Mumcu’yu aramızdan ayrılışının 31’inci yılında bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyorum.”

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da yaptığı konuşmada, gazeteci Uğur Mumcu’nun devrimci ve aydın kişiliğine vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından Uğur Mumcu Basın Anıtı’na karanfil bırakıldı.

Anka Haber Ajansı