Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Ulaşım Hizmetlerine İlişkin Çalışmalarını Anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde ulaşıma yönelik hizmetlerini anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 22 Mayıs 2023 tarihli 146. sayısında kentte ulaşımla ilgili hayata geçirdikleri hizmetleri ve projelerini anlattı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"TOPLU TAŞIMAYI YAYGINLAŞTIRDIK"

“Şehiriçi ulaşımı kolaylaştıracak, hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmayı hedefledik. Belediyemizin öz kaynaklarını kullanarak toplu taşıma sistemini geliştirmek amacıyla çalışmalara başladık. Kentimizin her mahallesini ulaşılabilir kılmak amacıyla toplu taşımayı yaygınlaştırdık. Özel otobüsleri belediyemizin araç filosuna dahil ettik. Otobüslerin sefer sayısını artırmak, sefer saat aralığını genişletmek için çalışmalar gerçekleştirdik.

"ERİŞİLEBİLİR TOPLU TAŞIMA İÇİN DÜZENLEMELER YAPTIK"

Ulaşım master planı hazırladık ve uygulamaya başladık. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşlar için erişilebilir toplu taşıma sistemi kurmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yaptık. Kentimize akıllı duraklar yerleştirdik. WiFi hizmeti sunulan duraklardan vatandaşların 7/24 yararlanmasını sağladık. "Engelsiz Taksi" (Hayata Engel Yok Hizmet Arcı) projesini hayata geçirdik. Engelli vatandaşlara yönelik ulaşım hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve daha kolay hâle getirilmesi hedefimize bir adım daha yaklaştık. Engelli vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sunuyoruz, talep doğrultusunda engelli vatandaşları kent dışına yine ücretsiz ulaştırıyoruz. Kentimizin üstyapı sorunlarını çözdük. Sıcak asfalt ve statik kaplama çalışmaları yaptık. Ana arterlerde ve caddelerde trafik güvenliğini artıran önlemler aldık, bakım çalışmalarıyla kentimizi daha güvenli hâle getirdik ve daha modern bir görünümüne kavuşturduk. Kent merkezini akıllı ulaşım ağıyla donattık.

"ÖĞRENCİLERİN İNDİRİMLİ SEYAHAT ETMESİ AMACIYLA YIL BOYUNCA KAMPANYALAR DÜZENLEDİK"

Dinamik sinyalize kavşaklar ve akıllı ulaşım bileşenleriyle toplu taşıma sistemine entegre ettiğimiz "Trafik Kontrol Merkezi" sayesinde uzaktan anlık müdahalelerle şehiriçi trafiğin güvenliğini sağladık, yakıttan ve zamandan tasarruf ettik. Şehiriçi trafik akışını daha güvenli hâle getirmek için önlemleri artırdık. Ulaşım ağını denetlemek amacıyla belediyemizin öz kaynaklarını kullanarak "Şehiriçi Elektronik Denetim Sistemi" kurduk. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım ve servis desteğinde bulunduk. Öğrencilerin indirimli seyahat etmesi amacıyla yıl boyunca kampanyalar düzenledik.

"TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTACAK ÇALIŞMALARA ODAKLANACAĞIZ"

Önümüzdeki süreçte trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmalara odaklanacağız. Hafif raylı sistemi şehiriçi ulaşıma entegre edecek projeyi hayata geçireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin proje hizmetlerinden, araştırma-geliştirme çalışmalarından sorumlu Metro A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin’le görüştük, çevre dostu elektrikli vagonlarla hizmet veren tramvay projesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk.

"KENTİMİZİN KARBON AYAK İZİNİ KÜÇÜLTECEĞİZ"

Doğayla uyumlu, yeşili koruyan ve insan sağlığına dost ulaşım sistemlerini yaygınlaştıracağız, kentimizin karbon ayak izini küçülteceğiz. Toplu taşımayı teşvik edeceğiz, bu sayede hava kirliliğini azaltacağız, enerji tasarrufu sağlayacağız, daha verimli bir ulaşım sistemi oluşturacağız. Otopark sorununu çözecek çalışmalar gerçekleştireceğiz. Öğrenciler için toplu taşımayı daha güvenli, hızlı, konforlu ve hesaplı hâle getireceğiz. Dezavantajlı grupların ulaşım hizmetlerinden daha fazla yararlanması için çalışmalar yapacağız.”

Anka Haber Ajansı