Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Yoksulluğu Azaltmaya Yönelik Çalışmalarını Anlattı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Genel Merkezi tarafından dijital olarak yayınlanan Belediye Gazetesi’nde yoksulluğu azaltmaya yönelik çalışmalarını anlattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından yayınlanan Belediye Gazetesi’nin 25 Eylül 2023 tarihli 155. sayısında derin oksulluğu azaltmaya yönelik çalışmalarını anlattı. Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"KADINLARIN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

“Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veriyoruz. Kadınlar, mayıs ayında hizmete sunduğumuz Kadın Emek Pazarı’nda ürünlerini satışa sunuyor, ekonomik açıdan güçleniyor ve toplumsal yaşamda da aktif olduklarının altını çiziyor. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması ve kendi yaşamlarını yönlendirmesi bizim için çok önemli.

"KESİMHANE VE ET ENTEGRE TESİSİ KURMAYI PLANLIYORUZ"

Kasım 2021’de Farbel Boya Fabrikası’nı ve fabrika alanını aldık. Kırşehir’in ve çevre illerin faydalanacağı bir projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kırşehir’de 300.000 büyükbaş, 200.000 küçükbaş hayvan yetiştiriliyor. Fabrika alanına kesimhane ve et entegre tesisi kurmayı planlıyoruz. Böylelikle karkas etleri işleyerek tüketime hazır hâle getireceğiz. İşlenmiş etleri, kooperatifler aracılığıyla diğer illere göndereceğiz, o illerdeki tüketicilere kaliteli ve uygun fiyatlı et ulaştıracağız.

"YÜZLERCE KİŞİYE İSTİHDAM İMKÂNI SUNACAĞIZ"

Bu proje sayesinde istihdama da katkıda bulunacağız. Belediyemize kazandırdığımız 200.000 metrekarelik fabrikanın 14.000 metrekarelik kapalı alanını tarımsal ürünler için kullanmayı hedefliyoruz. Fabrikayı, boya-kimya işi yapan bir işletmeciye üretim yapması için kiraya verdik ve istihdam yarattık. Entegre et tesislerini kapsayacak faaliyetlerin yürütüleceği alanın projesi tamamlandıktan sonra yüzlerce kişiye istihdam imkânı sunacağız. Bölgemizde üretilen sütler toplanarak Aksaray’daki süt işleme tesislerine satılıyor. Amacımız, bölgemizde ve Ankara-Bala- Sarıyahşi, Yozgat-Yerköy, Nevşehir-Hacıbektaş ve Aksaray- Ortaköy’ün köylerinde süt üreticiliği yapan vatandaşlardan ürettikleri sütü almak, kuracağımız süt işleme tesislerinde işlemek, paketlemek, peynir ve tereyağı üretmek. Bu ürünleri büyükşehir belediyelerine ve kooperatiflere satacağız.

"TARIMA DAYALI SANAYİYİ GELİŞTİRMEK İÇİN YATIRIM YAPACAĞIZ"

Tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek için yatırım yapacağız. Günümüzde gıdaya ihtiyaç daha da arttı. Bu nedenle gıdaya dayalı bir üretim tesisi kuracağız, vatandaşların ucuz ve kaliteli gıdaya ulaşması için çaba göstereceğiz. Projemiz, başka belediyelere de örnek olacak, bölgede yaklaşık 10.000 ailenin hayatına dokunacağız.”

Anka Haber Ajansı