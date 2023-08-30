Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, Zafer Bayramı Törenlerine Katıldı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı resmî programına katıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı resmî programına katıldı.

Cacabey Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önündeki çelenk sunumuna katılan Başkan Ekicioğlu, daha sonra Kırşehir Valisi Hüdayar M. Buhara ile Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Valilik binası önünde yapılan törenin ardından Başkan Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çelenk sunumu ve anma programına katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Başkan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

“30 Ağustos'u yalnız "askeri bir zafer" olarak tanımlamak mümkün değildir. 30 Ağustos aynı zamanda Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu "milletin egemenliği" düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir.

101 yıl önce Dumlupınar'da yakılan ışık hâlâ yolumuzu ve geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, "millet egemenliği" düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin yaşatılması için var gücümüzle çalışacağız. Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla yalnız ülkemiz değil, içinde bulunduğumuz coğrafya da "barışın güneşi" ile aydınlanacaktır.

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Anka Haber Ajansı