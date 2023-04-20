Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: “14 Mayıs’ta Sevgi, Barış, Dürüstlük Ve Demokrasi Kazanacak”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu: “14 Mayıs’ta Sevgi, Barış, Dürüstlük Ve Demokrasi Kazanacak”

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında, “14 Mayıs’ta sevgi, barış, dürüstlük ve demokrasi kazanacak. Kırşehir kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışında, “14 Mayıs’ta sevgi, barış, dürüstlük ve demokrasi kazanacak. Kırşehir kazanacak, Türkiye kazanacak” dedi.

Başkan Ekicioğlu, bugün Müftülük Caddesi’nde düzenlenen CHP Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Kırşehir Milletvekili adayları ve Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin il başkanları ile birlikte katıldı. Açılış programında bir konuşma yapan Ekicioğlu, şunları söyledi:

“Bugün geldiğimiz noktada, iktidar açısından kendilerine oy verilirse iyi, oy verilmezse terörist gibi lanse ediliyor halkımız. Bu da aslında seçimi kaybettiklerinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bizler, Kırşehir’den Türkiye’ye örnek bir mesaj vereceğiz seçimlerde. Kardeşlik, dayanışma, birlik, beraberlik, hak, hukuk, adalet ve demokrasi anlayışının örneğini göndereceğiz. ‘İncinsen de incitme’ anlayışını göndereceğiz.

Son haftalarda ekonomik olarak soğan olayı gündemde. Bu ülkede çiftçinin ne kadar soğan ekebileceğini dahi planlayamayan bir iktidar ve sistemle karşı karşıyayız. Bu anlayış ülkeyi kendisinin yönetmeye talip olduğunu söylüyor. 14 Mayıs’ta sevgi, barış, dürüstlük ve demokrasi kazanacak. Kırşehir kazanacak, Türkiye kazanacak.”

Anka Haber Ajansı

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