Kırşehir'deki Akraba Cinayetinde Babaya Müebbet, Oğluna 25 Yıl Hapis

Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT, (DHA)- KIRŞEHİR'de 9 yıl önce işlenen akraba cinayetinin sanıklarından babaya müebbet, oğluna ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde su kanalı içinde, 17 Haziran 2013'te 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği tespit edilemediği için faili meçhul olarak değerlendirilen olay, 2020 yılında kurulan özel ekip tarafından aydınlatıldı. Delilleri inceleyen özel ekip, cesedin, Almanya'dan döndükten sonra ortadan kaybolan Mehmet Dıvar'a ait olduğunu tespit etti. Mehmet Dıvar'ın kardeşi Kemal Dıvar ile yeğeni Tunçer Dıvar Ankara'da gözaltına alındı. Cinayeti para için işledikleri belirlenen şüpheliler, tutuklandı.

Cinayetle ilgili soruşturmada, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Kemal Dıvar, Tunçer Dıvar, maktul Mehmet Dıvar'ın oğlu Baki Dıvar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar, cinayeti işlemediklerini belirterek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan maktulün kardeşi sanık Kemal Dıvar'ı müebbet, yeğeni Tunçer Dıvar'ı da 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki avukatı Gözde Divrik, 2013 yılında Çiçekdağı'nda işlenen bir cinayetin 7 yıl boyunca faili meçhul olarak kaldığını, Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'nın titiz çalışması neticesinde maktulün kimliği 2020 yılında tespit edilmesiyle kovuşturmanın başladığını söyledi. Divrik, soruşturma aşamasındaki titiz çalışma ve kovuşturma aşamasında toplanan deliller ve mevcut deliller neticesinde dosyada kararın çıktığını ifade ederek, "Sanıklardan Kemal Dıvar ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış, sonra takdiri indirim hakkı kullanılarak müebbet cezaya çevrildi. Sanıklardan müebbet hapis cezasına çarptırılan Tunçer Dıvar'ın cezası da takdir indirim hakkıyla 25 yıla düşürülmüştür. Tabii ki verilen karara karşı, istinaf yoluna başvuracağız. Gerekli tüm işlemleri takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sanıkların öldürme amacının sadece para olduğunu söyleyen Divrik, "Sanıklar, maktulün yurt dışından getirdiği yüklü miktardaki parayla kendilerine bir şirket kurmuş. Ankara'da servis işi yapmaktadır ve Ankara'da yüzlerce aile bu şahıslara yıllarca çocuklarına emanet etmiştir. O yüzden, bu tarz insanların topluma tehlike arz ettiği için verilen ceza bizim için tatmin olmasa da en azından şu an içeride olmaları içimizi rahatlatmaktadır" diye konuştu.

Maktulün oğlu Baki Dıvar, katillerin amcası ve kuzeninin olmasının kendileri bir kez daha yıktığını belirterek; babasının, amcası ve kuzenine zamanında çok yardım ettiğini ifade etti. Dıvar, ayrıca cinayetin aydınlatılmasında büyük çaba gösteren Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine de teşekkür etti. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı