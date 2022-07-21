Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova (28), kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25), 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova (28), kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25), 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu. Gözaltına alınan Akmatova'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)

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Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını 15 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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