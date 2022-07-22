Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını Öldüren Ağabey Tutuklandı

Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını Öldüren Ağabey Tutuklandı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25) 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova...

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde kız kardeşi Dilarom Akmatova'yı (22) dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı onun erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu Davlet Babayev'i (25) 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Özbekistan uyruklu Romishi Akmatova (28), tutuklandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Memurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Dilarom Akmatova, ağabeyi Romishi Akmatova'yı arayıp, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Davlet Babayev'in sürekli kendisini dövdüğünü söyledi. Romishi Akmatova, kardeşi ve erkek arkadaşının yaşadığı adrese gitti. Akmatova, konuşmak için Babayev'i dışarıya çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Romishi Akmatova, Davlet Babayev'i 15 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Davlet Babayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Babayev'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Romishi Akmatova ise sabah saatlerinde suç aleti bıçakla teslim oldu.

'KÜFREDİNCE ÖLDÜRDÜM'

Romishi Akmatova'nın ifadesinde, "Kız kardeşimi sürekli dövüyordu. Yine gece dövmeye başlamış. Ben de konuşmak için geldim. Birlikte sokağa çıktık. Bana küfredip saldırmaya kalkınca dayanamayıp öldürdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akmatova, tutuklandı. (DHA)

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Kız Kardeşinin Erkek Arkadaşını Öldüren Ağabey Tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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