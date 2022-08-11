Klima Montajı Yaparken 4'üncü Kattan Düşen İşçi, Ağır Yaralı

Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)- ADANA'da, klima montajı yapan Oğuz Aşçılar, iş merkezinin 4'üncü katından zemine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz eşya montajcısı Oğuz Aşçılar, arkadaşıyla çağrıldıkları iş merkezine giderek 4'üncü kata çıktı. Aşçılar, klima montajı yapmak için binanın dış cephesine geçti. Sandalyenin üzerine çıkan Aşçılar, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesinin ardından Aşçılar'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Aşçılar'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı