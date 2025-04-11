Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında Tartışma

(KOCAELİ) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında CHP Grup Başkanvekili ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu arasında tartışma çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nnisan ayı meclis toplantısında faaliyet raporunu değerlendiren CHP Grup Başkanvekili ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kiralık araç ve çadırlarla ilgili eleştirileri üzerine AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Ustaoğlu, “Milletvekili kiralaması var mı orada?” dedi.

Hürriyet, “Sen kimsin de bana kiralık diyorsun. Sen terbiyesiz, hadsiz bir meclis üyesisin. Sen karın ya da kızın olsa ne yapacaksın? Siz insanlara böyle hakaret etmeyi hangi hatla yapıyorsunuz” diye tepkisini gösterirken, meclis başkanına Ustaoğlu'na müdahale etmesini istedi. Bunun üzerine meclisi yöneten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Sakin olun. Kelimeyi duymadım" dedi.

Tartışmaların büyümesi üzerine Ustaoğlu lafını geri aldığını belirtti.

Anka Haber Ajansı