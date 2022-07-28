Kocaeli'de Galvaniz Fabrikasında Patlama: 11 Yaralı

Kocaeli'de Galvaniz Fabrikasında Patlama: 11 Yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında alüminyum kazanının patlaması sonucu 11 işçi yaralandı.

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında alüminyum kazanının patlaması sonucu 11 işçi yaralandı. Patlama, güvenlik kamerasına yansıdı.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasında saat 02.00 sıralarında alüminyum kazanında patlama meydana geldi. Patlamada kazandaki madde etrafa saçılırken, 11 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 6 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, 5 işçi ise kendi imkanları ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gitti.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bu arada patlama, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kazanın hareket ettirildiği sırada patlama yaşandığı ve işçilerin çevreye savrulduğu görüldü. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de Galvaniz Fabrikasında Patlama: 11 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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