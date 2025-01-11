Kocaeli'de Gözaltına Alınan Gazeteci Cihat Polat Serbest Bırakıldı

Haber: Sefa Gardiyanoğlu

(KOCAELİ) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun akrabası ile ilgili haberinin ardından gözaltına alınan Kocaeli Gazetesi muhabiri Cihat Polat, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli Gazetesi muhabiri Cihat Polat, "AK Parti’li Katırcıoğlu'nun danışmanı ve kardeşi hakkında şok iddialar” başlıklı haberi nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğle saatlerinde, Polat ile birlikte haberde açıklamalarına yer verdiği İzmit Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nazım Gençtürk de gözaltına alındı.

Polat ve Gençtürk, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade vermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Cihat Polat ile Nazım Gençtürk, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cihat Polat'ı Kocaeli Adliyesi önünde çok sayıda meslektaşı karşıladı. Gençtük ve Polat’a destek için adliyeye İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan ile Polat’ın meslektaşları geldi.

"Sadece haber yaptığım için"

Karara tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazeteciler, Kocaeli Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu. Çalışan Gazeteciler Günü’ne vurgu yapan TGS Kocaeli Temsilcisi Süriye Çatak Tek, açıklamasında şunları söyledi:

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Türkiye’de gazeteciliğe yönelik saldırıların geldiği noktayı bugün burada çok net görüyoruz. Sadece haber yaptığı için Cihat Polat arkadaşımız gözaltına alındı. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’nun danışmanı ve kardeşinin kocasının İzmit Orhaniye Köyünde bulunan arazisine yola cephesi olmamasına rağmen orman alanından ağaçlar kesilerek yol yaptığı iddiasını haber yapan arkadaşımız jandarma tarafından evinden gözaltına alındı. Gazetecilerin mücadelesi ile elde edilen Çalışan Gazeteciler Gününde bir arkadaşımıza yönelik bu saldırı gerçekten çok manidar. Gazeteciliğe yönelik bu saldırılar her geçen gün artıyor. Özel mülkiyet ihlali gerekçesi ile arkadaşımız gözaltına alındı.

"Milletvekili bu açıklamayı nasıl yapıyor"

Kaçak olduğu iddia edilen yapının bulunduğu alana haber yapmak amacı ile gitti. Burada İzmit Belediye Meclisi üyesinin yaptığı açıklamayı haberleştirdi. Haber gazeteye girmeden jandarma gazeteye gelerek arkadaşımızı gözaltına almak istedi. Ancak arkadaşımız gazetede değildi. Daha sonra ilgili gazetenin internet sitesinde 12.20’de haber yayınlanıyor ve arkadaşımız 13.23'te evinde gözaltına alınıyor. Milletvekili, daha arkadaşımızla ilgili gözaltı kararı alınmadan yaptığı açıklamada arkadaşımızın mevcutlu olarak ifadeye çağrıldığını ve adli makamlara sevk edileceği ile ilgili açıklama yapıyor. Daha jandarma gözaltı kararı almadan bu açıklamayı milletvekili hangi bilgi ile yapıyor. Kolluk kuvvetleri milletvekilinin açıklamasına göre mi işlem yapıyor?

"Bu ne hız bu ne kin?"

Çocuk ve kadınlar katledilirken bu kadar hızlı olmayan yargı ve kolluk güçleri söz konusu gazeteciler olduğunda jet hızıyla işlem yapıyor. Bu ne hız, bu ne kin. Milletvekili ya da iktidar gücünü arkasına alanlar gazetecilere gözdağı veremez. Biz gözdağı hamlesi sadece meslektaşımıza değil halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırıdır. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz, halkın haber alma hakına yönelik tüm saldırıları karşında duracağız. Tüm gazetecileri bu saldırılara karşı birlik olmaya be örgütlü hareket etmeye davet ediyoruz."

Anka Haber Ajansı