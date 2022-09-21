Kocaeli'de Hurdalık Yangını 55 Saat Sonra Söndürüldü

Kocaeli'de Hurdalık Yangını 55 Saat Sonra Söndürüldü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 55 saat süren mücadelesi sonrasında söndürüldü.

Ergün AYAZ/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde demir çelik fabrikasının açık alandaki hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 55 saat süren mücadelesi sonrasında söndürüldü.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5'inci kısımda bulunan bir demir çelik fabrikasının açık alanda bulunan hurda deposunda 19 Eylül günü henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri, açık alanda yanan hurdaları söndürmek için çalışma başlattı. Yükselen alevlerden çıkan dumanlar nedeniyle ilçenin bir bölümü dumanlar altında kaldı. Yangına müdahale edene itfaiye ekipleri 55 saat sonra alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangının çıkış sebebi yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. (DHA)

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Kocaeli'de Hurdalık Yangını 55 Saat Sonra Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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