Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde arkadaşıyla tartışan E.K.(23), pompalı tüfekle sırtından vuruldu.

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde arkadaşıyla tartışan E.K.(23), pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, olayın 2 şüphelisi motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay saat 01.00 sıralarında Kartepe Ataevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşları ile tartışan E.K., arkasını döndüğü sırada, tartıştığı kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan E.K., kanlar içerisinde yerde kalırken, tartıştığı 2 kişi motosiklet ile olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.K., ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, motosikletle kaçan 2 kişiyi, olay yerine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Emekevler Mahallesi'nde yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)

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Kocaeli'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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