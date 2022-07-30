Kömür Ocağında Şlam Havuzu Çöktü; Kaybolan Kepçe Operatörü Aranıyor (3)

'BİR ANDA PATLADI'

Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür ocağında şlam havuzunun çöktüğü kazada çamur içinde yan yatan kamyonun şoförü İbrahim Coşkun (47), itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Havuzdan akan tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir (63) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kamyon şoförü İbrahim Coşkun, halen olayın şokunu yaşadığını belirterek, "Bir anda patlama oldu" dedi.

Kamyon şoförü Coşkun'u kurtaran ekibi yöneten Manisa İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise "İhbar gelir gelmez, arkadaşlarımızla olay yerine gelerek yan yatan kamyonun şoförüne merdivenle uzanarak kurtardık. Diğer operatörü arama çalışmaları sürüyor. Havuz oldukça büyük, içine girilmiyor. Dalgıçlar da içine giremedi. Kepçeler ve kamyonlar çalışıyor. İnşallah en yakın zamanda kendisine ulaşıp kurtarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın yaşandığı maden sahasında incelemelerde bulunan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Burada istenmeyen bir hadise ve iş kazası meydana geldi. Şlam havuzu patlamasında ne yazık ki kepçe operatörü İbrahim Demir'in, kepçenin kabininin içerisinde olduğu söyleniyor. Aradan 8 saat geçmesine rağmen yapılan müdahaleler yeterli değil. Daha güçlü bir işaretin gelmesini istiyoruz. Allah'tan ümit kesilmez ama her geçen süre de ümitlerimizi kırıyor. İş kazasının olduğu yerde mutlaka bir ihmal vardır ki kaza olmuştur. Savcı ve kaymakamla görüştüm. Soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın takipçisi olacağız" dedi. (DHA)

Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı