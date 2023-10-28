Konak 100. Yıl Gururunu Tarihi Agora'da Düzenlenen Konserle Yaşadı

Konak Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tarihi Agora Ören Yeri’nde düzenlediği 100’üncü yıl konserinde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Demokrasinin, çağdaş hukukun, eşit birey olmanın, özgürlüğün ve barışın güvencesi Cumhuriyet’imize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet bizim için vazgeçilmezdir, Cumhuriyet Atatürk’tür. Sonsuza kadar Cumhuriyet, Sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk!” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da “Ortak değerimiz Cumhuriyet’i, ikinci yüz

Konak Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tarihi Agora Ören Yeri’nde düzenlediği 100’üncü yıl konserinde konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Demokrasinin, çağdaş hukukun, eşit birey olmanın, özgürlüğün ve barışın güvencesi Cumhuriyet’imize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet bizim için vazgeçilmezdir, Cumhuriyet Atatürk’tür. Sonsuza kadar Cumhuriyet, Sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk!” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da “Ortak değerimiz Cumhuriyet’i, ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Demokrasi ekmek gibidir, su gibidir ve Cumhuriyet’le birlikte olduğunda çok daha kıymetli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Konak Belediyesi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri, tarihi Agora Ören Yeri’nde düzenlenen konserle taçlandı. Konak Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğunun Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdiği konsere ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir il yöneticileri, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve ilçe yönetimi, siyasi partilerin Konak ilçe başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, akademisyenler, muhtarlar ve kanaat önderleri katıldı. Tarihi atmosferde 100’üncü yıl gururunun yaşandığı gecede Sabahattin Gülümser ve Bahar Almaç solist olarak yer alarak Atatürk’ün en sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi. Etkinlikte ayrıca Cumhuriyet’in 100. yılına özel hazırlanan belgesel gösterimi yapıldı.

BATUR: CUMHURİYET VAZGEÇİLMEZDİR, CUMHURİYET ATATÜRK'TÜR

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutladığı konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez olduğunu vurguladı ve şöyle konuştu:

“Yüz yıl önce, takvimler 28 Ekim 1923’ü gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, meclisten çıkarken ‘Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ diyerek vermişti o büyük müjdeyi. 29 Ekim 1923 günü Cumhuriyet’i ‘Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir’ sözüyle ilan etti. Anadolu halkı hürriyetini, bir daha kaybetmemek üzere kazandı. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan yeni Türkiye Cumhuriyeti adeta küllerinden doğdu. Ey büyük Atatürk, bugün bizlere emanet ettiğin Cumhuriyet tam yüz yaşında. Yüz yıldır bitmeyen, giderek artan bir aşkla bağlıyız emanetine. Demokrasinin, çağdaş hukukun, eşit birey olmanın, özgürlüğün ve barışın güvencesi Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet’i siz kurdunuz, onu yüceltecek ve koruyacak olan bizler bu görevden asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü Cumhuriyet demek özgürlük demektir, gelecek demektir, umut demektir. Cumhuriyet Kuvayımilliyedir. Cumhuriyet tam bağımsız laik Türkiye’dir. Cumhuriyet demokrasidir, barıştır, adalettir, bilimdir, modernliktir. Cumhuriyet bizim için vazgeçilmezdir, Cumhuriyet Atatürk’tür.

"SONSUZA KADAR CUMHURİYET, SONSUZA KADAR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"

Batur, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında, “Sonsuza kadar Cumhuriyet, Sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk” demekten gurur duyduklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüz yıllık Cumhuriyet’imizin yeni yaşının coşkusunu şehrimizin tüm sokaklarına yaymak için günler öncesinden kutlamalara başladık. Bu akşam tarihi Agora’mızda bir aradayız ve bu kutlamayla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu daha da yükselteceğiz. Türkiye’nin geleceği parlak ve umut doludur. Bizler de hep birlikte daha güçlü bir Türkiye yaratma yolunda ilerleyeceğiz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında bize bu inancı veren, egemenliğin halkta olduğu bu güzel yurdu bizlere kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, diyorum. Sonsuza kadar Cumhuriyet, Sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk!”

KONAK KAYMAKAMI GÖRGÜLÜARSLAN: CUMHURİYET'İN İLK YÜZYILI BÜYÜK FEDAKARLIKLARLA GEÇTİ

Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, büyük fedakarlıklarla kurulmuş Türkiye’Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında, ilk yüzyılda kazanılan değerlere değer katmak için kardeşliği perçinlemek gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Cumhuriyet’in ilk yüzyılı büyük fedakarlıklarla, büyük mücadelelerle geçti. İkinci yüzyılda, ilk yüzyılda elde ettiğimiz kazanımları yitirmeyecek, daha büyük değer, daha büyük kazanımlar elde edeceksek yapmamız gerekenler başında kardeşlik hukukumuzu, aslında birbirimizin kardeşi olduğumuzu, birbirimize emanet olduğumuzu unutmamamız, bunu daha da çok perçinlememiz gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bu memleketin, bu milletin neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Özgür bir ülkenin, özgür, başı dik, kendine güvenen, öz güvenli bireyleri olarak bulunuyoruz burada. Bunun üstüne bir şeyler inşa edebilmek bizim hem vicdani, insani bir görev, hem de bize bu güzellikleri sunmuş atalarımızın, ecdatlarımızın yaptıklarını vefanın bir gereğidir. Başta büyük Atatürk olmak üzere cumhuriyetimizin ve devletimizin tüm kurucu kahramanlarını, mukaddesat, vatan, millet uğruna şehit düşmüş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Her birimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”

ARSLAN: CUMHURİYET KELİMELERE SIĞDIRAMAYACAĞIMIZ KADAR DEĞERLİ VE ÖNEMLİ

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da bir konuşma yaparak Cumhuriyet’in yüzüncü yılını kutladı. Birlikte ve beraberlik vurgusu yapan Arslan, “Cumhuriyet o kadar büyük ki bizim için kelimelere sığdıramayacağımız kadar değerli ve önemli. Çok zor şartlarda kurulmuş, hepimizin sonuna kadar sarılarak korumamız gereken Gazi Mustafa Kemal’in bize en büyük emanetidir. Cumhuriyet’e çok şey borçluyuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçluyuz” diye konuştu.

Cumhuriyet’i kuranların ülkenin hamurunu barışla kardıklarını belirten Arslan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ortak değerimiz Cumhuriyet’i, ikinci yüzyılında demokrasiyle taçlandırmak zorundayız. Demokrasi ekmek gibidir, su gibidir ve Cumhuriyet’le birlikte olduğunda çok daha kıymetli olacaktır. Biz sosyal bir devletiz ve bizim Cumhuriyet’imiz laik bir cumhuriyettir. Laik bir Cumhuriyet olmak zorundadır. Eğer bugün kuzeyimizde olduğu gibi, doğumuzda olduğu gibi, güneyimizde olduğu gibi bir kargaşanın, bir savaş ortamının içinde değilsek Bu Cumhuriyet’i kuranların, bu ülkenin hamurunu karanların sayesindedir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşı kutlu olsun. Nice yüz yıllara.”

Anka Haber Ajansı