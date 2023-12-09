Konak Belediye Başkanı Abdül Batur: "Bu Kenti İyi Yönetirim"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim çalışmalarına doğup büyüdüğü Narlıdere'den başladı. Batur, CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kenti yönetmeye talip olduğunu söyleyen Batur, “Bu kenti iyi yönetirim. Vatandaş ile belediye arasında iyi bir köprü kuracağıma, yeni projelerle kentin atılım içinde olacağı çalışmaları en iyi şekilde yapacağıma eminim. Belediyecilik tecrübemiz var, samimiyetimiz var, bir de İzmirliliğimiz var. Biz bu işi yaparız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim çalışmalarına doğup büyüdüğü Narlıdere'den başladı. Batur, CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kenti yönetmeye talip olduğunu söyleyen Batur, “Bu kenti iyi yönetirim. Vatandaş ile belediye arasında iyi bir köprü kuracağıma, yeni projelerle kentin atılım içinde olacağı çalışmaları en iyi şekilde yapacağıma eminim. Belediyecilik tecrübemiz var, samimiyetimiz var, bir de İzmirliliğimiz var. Biz bu işi yaparız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, seçim çalışmalarına 20 yıl belediye başkanlığı yaptığı Narlıdere’den başladı. CHP Narlıdere İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Batur, partililerle bir araya gelerek seçim çalışmalarının startını verdi. Coşkulu bir kalabalığın, ellerinde “İzmir’e İzmirli aday istiyoruz”, “Büyük başkan hoş geldin” yazılı pankartlarla karşıladığı Batur’a ziyaretinde CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve çok sayıda partilinin yanı sıra Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, CHP 22. Dönem İzmir Milletvekili Türkan Miçoğulları, CHP 24. Dönem İzmir Milletvekili Mustafa Moroğlu, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar da eşlik etti.

“YEREL SEÇİMLERDE BAŞARILI OLMALIYIZ"

Batur, belediye başkanlığı görevine, doğup büyüdüğü Narlıdere’de 1999 yılında başladığını anımsatarak, nereye giderse gitsin Narlıdere’nin hep kalbinde olacağını vurguladı. Narlıdere’de güzel işler yaptıklarını belirten Batur, yerel seçimlerin çok önemli olduğunu söyleyerek “Eğer yerel seçimlerden başarılı çıkarsak, erken seçim doğabilir. Bu tek başına yönetilen sistemden kurtulmamız için yerel seçimlerde başarılı olmalıyız” dedi.

Seçimlerde oy getirecek, kazanacak adayların CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Özgür Özel tarafından en doğru şekilde seçileceğine tüm kalbiyle inandığını vurgulayan Batur, şöyle konuştu:

“KENTİ YÖNETMEYE TALİBİM"

“Yıllardır bu kente, kentimizin ilçelerine emek veriyorum. İZBETON Genel Müdürlüğü'nden gelen, kente emek vermiş, belediyecilik tecrübesi olan biri olarak projelerimizle, samimiyetle bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu kenti yönetmeye talibim. Bu kenti iyi yönetirim. Vatandaş ile belediye arasında iyi bir köprü kuracağıma, yeni projelerle kentin atılım içinde olacağı çalışmaları en iyi şekilde yapacağıma eminim. Ekibimle beraber bunu en iyi şekilde yaparım. Belediyecilik tecrübemiz var, samimiyetimiz var, bir de İzmirliliğimiz var.”

"BİZ BU İŞİ YAPARIZ, YETER Kİ BU GÖREVİ BİZE VERSİNLER"

Diğer aday adaylarıyla birlikte süreci büyük bir centilmenlik içinde yürüteceklerini belirten Batur, kim aday olursa olsun partinin bir neferi olarak, İzmir’deki CHP bayrağını indirmemek üzere mücadelesine devam edeceğini kaydetti. “Ben İzmir’i tanıyorum, İzmirli de beni” diyen Batur, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz bu işi yaparız. Yeter ki bu görevi bize versinler. Bu görevi aldığımız zaman, kenti ne noktaya getireceğimizi biliyoruz. Belediyecilik heyecanını hiç kaybetmedim; belediyeyle yatıyor, belediyle kalkıyorum. 99’dan beri nasıl Narlıdere ile şimdi de Konak’la özdeşleştiysek, et ile tırnak gibi olduysak şimdi de kentle aynı anlayışı sürdürmek benim idealim. Dokunulabilen, yanına gidilebilir, projeci ve projeleri hayata geçirebilen bir belediyecilik anlayışını tüm kente yaymak istiyorum. Benim en büyük gücüm Narlıdere. Bugün buradan başladım. Narlıdere’ye minnettarım. Sizleri mahcup etmedim, bundan sonra da mahcup etmeyecek bir belediyecilik anlayışına devam edeceğim. Sizleri yürekten seviyorum.”

Anka Haber Ajansı