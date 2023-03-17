Konak Belediye Başkanı Batur: “Moralimiz Yüksek, Yolumuz Açık. İktidar Olacağız”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “15 Mayıs’ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için Konak’ta sokak sokak çalışacağız, sandıklarda mücadelemizi vereceğiz. Moralimiz yüksek, yolumuz açık. İktidar olacağız” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen 2023 seçim çalışma programı sunumuna katıldı. Programda; CHP İzmir Birinci Bölge Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zeki Günen ve CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ile birlikte sunum yapan Başkan Batur, ilçe örgütüne iktidar mesajı verdi.

Seçim hazırlıklarında uyumlu ve güçlü bir çalışmayı hep birlikte yürüteceklerini belirten Başkan Batur, şunları söyledi:

“Biz bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki bu en önemli seçime doğru ilerlerken de birlikteyiz. Yine uyum içerisindeyiz. En başında ‘Birlikte Konak’ demiştik. Bu söylemimizin, bu dayanışmamızın ülkemizin bütününe yayılması gerekiyor. 15 Mayıs’ta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için Konak’ta sokak sokak çalışacağız, sandıklarda mücadelemizi vereceğiz. Moralimiz yüksek, yolumuz açık, iktidar olacağız. Konak’ta bu işi başaracak olan biziz. Nasıl ki yerel seçimlerde yüzde 65 gibi bir noktaya ulaştık, önümüzdeki seçimde de aynı noktaya ulaşmamız lazım. Bunu, işte, buradaki ekip yapacak. Sizlere, hepimize büyük görev düşüyor.”

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Zeki Günen de örgütün uyumlu çalışmasına dikkat çekerek, “Uyum içinde, anlaşarak, kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan bir aradayız. Bu birliktelik, bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey” diye konuştu.

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ise mevcut iktidarın bilimden ve liyakatten uzaklaştığını aktararak, “Hak, hukuk ve liyakatin güzel ülkemize yeniden gelmesini istiyorsak, bu seçimlerde bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmalıyız” dedi.

Anka Haber Ajansı