Konak Belediye Başkanı Batur: “Sandıklara Sahip Çıkarak Baharı Getireceğiz”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak ilçe örgütüyle bayramlaştı. Batur, tüm partilileri sandıklara sahip çıkmaya çağırarak, “Sandıklara sahip çıkarak baharı getireceğiz” dedi.

Abdül Batur, CHP Konak ilçe örgütünün Ramazan Bayramı’nı kutladı. CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Ednan Arslan, belediye meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları ile partililerin katıldığı bayramlaşma töreninde Başkan Batur, 14 Mayıs’tan sonra Türkiye’nin bambaşka bir ülke olacağını ve buna tüm kalbiyle inandığını söyledi. Batur, şunları kaydetti:

“Kapı kapı dolaşmak lazım ve özellikle de partimize oy atmayacak kesimdeki vatandaşlarımızı ikna etmemiz lazım. Bu, olmazsa olmaz seçimi; ya karanlık ya aydınlık seçimi. Geleceğimizle ilgili, sadece kendi geleceğimizle ilgili değil, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği ile ilgili bir seçim. Bunun için çok çalışmamız lazım. Sahada çalışmamızın karşılığı sandıklardır. Sandık görevlilerimizin, müşahitlerimizin, ıslak imza alınana kadar o sandık başından ayrılmamaları çok önemlidir. Çünkü manipülasyon yapacaklardır, haberler yayılacaktır, bu yüzden hiçbir sandık görevlisi arkadaşımız partiden haber gelmediği sürece sandıkların başından ayrılmayacaktır. İstanbul seçimini nasıl kazandık? Islak imzalarla kazandık. Bütün partililerimize, Millet İttifakı'ndaki tüm arkadaşlarımıza çok büyük iş düşüyor.”

Anka Haber Ajansı