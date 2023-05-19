Konak Belediye Başkanı Batur: “Ülkemizin Aydınlık Yarınları İçin Kazanmak Zorundayız”

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gültepe Meydanı’nda düzenlenen törende, “Mustafa Kemal Atatürk, yok olmakta olan bir ulusu yeninde ayağa kaldırdı. O zor şartlarda ulusu kurtaran bir Mustafa Kemal vardı. Bugün, 100 yıl sonra, Anadolu’nun bağrından çıkmış bir Kemal geliyor; Kemal Kılıçdaroğlu. Onu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Çankaya Köşkü’ne çıkaracağız” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gültepe Meydanı’nda düzenlenen törende, “Mustafa Kemal Atatürk, yok olmakta olan bir ulusu yeninde ayağa kaldırdı. O zor şartlarda ulusu kurtaran bir Mustafa Kemal vardı. Bugün, 100 yıl sonra, Anadolu’nun bağrından çıkmış bir Kemal geliyor; Kemal Kılıçdaroğlu. Onu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Çankaya Köşkü’ne çıkaracağız” dedi.

Konak Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gültepe Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunum töreni düzenledi. Başta Gültepeliler olmak üzere çok sayıda Konaklının da katıldığı törende; Başkan Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım, kadın ve gençlik kolları, Konak Belediyesi Meclis üyeleri ile muhtarlar yer aldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan tören, Konak Belediye Başkanlığı, CHP Konak İlçe Başkanlığı ve İYİ Parti Konak İlçe Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na konmasıyla devam etti.

Törende konuşan Başkan Batur, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyle birlikte demokrasi için de çalıştığının altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini işaret eden Başkan Batur, Cumhuriyet’in değerlerine ve kurumlarına sahip çıkacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bundan 104 yıl önce bir yandan milli mücadeleyi başlatırken bir yandan da Cumhuriyet’in hazırlıklarını yaptılar. Yani, tek adam rejimi değil parlamenter sistemin oluşması ve insanların demokrasiyle kucaklaşması için çalışma yürüttüler. Gerçekten de Atatürk’e minnet borçluyuz. Geldiğimiz noktada, Cumhuriyet’imizin temel kurumlarının ortadan kaldırılması, ilkelerinin yok edilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Buna rağmen vatanını sevenler olarak mücadele ediyoruz. Umutsuzluk içinde değiliz. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk yok olmakta olan bir ulusu yeniden ayağa kaldırdı. Bugün nefes alabiliyorsak Atatürk’e borçluyuz. O zor şartlarda ulusu kurtaran bir Mustafa Kemal vardı. Bugün, 100 yıl sonra, Anadolu’nun bağrından çıkmış bir Kemal geliyor; Kemal Kılıçdaroğlu. Onu, Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan Çankaya Köşkü’ne çıkaracağız. Çocuklarımız için, torunlarımız için, bu ülkenin aydınlık yarınları için kazanmak zorundayız. Bayramımız kutlu olsun, her şey çok güzel olacak.”

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından gençleri sandığa çağırdığı konuşmasında, milli mücadele dönemindeki azim ve kararlılığın bugün de yaşanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“19 Mayıs, tarihimizin önemli dönüm noktalarındandır. ‘Türk Milletini yine milletin azmi ve kararlılığı kurtaracaktır’ diyen Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk, insanımızı arkasına alarak milli mücadeleyi başlatmış, tüm yokluğa ve yoksulluğa rağmen bu mücadelede Türk Milleti büyük başarı elde etmiştir. İşte tam da bugünlerde milli mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Başta Türk gençliği olmak üzere Türk Milleti demokrasimizin bozulmasına asla fırsat vermeyecektir.”

Cumhuriyet’in değerleri olan milli bayramları coşkuyla kutlayan bir Cumhurbaşkanı seçmek için sandığa gidilmesi gerektiğini, bu Cumhurbaşkanı’nın da Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu dile getiren İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar, şunları kaydetti:

“Temeli 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ama özellikle Atatürk’ün 19 Mayıs’ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir.”

Saadet Partisi Konak İlçe Başkanı Rıfat Yıldırım ise 19 Mayıs ruhuyla kazanacaklarını ve Cumhuriyet’i ikinci yüzyılına taşıyacaklarını aktararak, “Nasıl ki dün, umutların bittiğinin zannedildiği bir noktada, şartların getirdiği her türlü zorluğa rağmen başarmışsak, bugün de yine başaracağız. 19 Mayıs ruhuyla, gençlerimizin aynı azim, heyecan ve kararlılığıyla Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılını hep birlikte inşa edeceğimize olan inancım tamdır” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı