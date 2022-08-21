Konaklama Tesisinde Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü

Konaklama Tesisinde Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisindeki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya)(DHA)-SAKARYA'nın Sapanca ilçesindeki konaklama tesisindeki 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kurtköy Mahallesi Portakal Çiçeği Caddesi'ndeki konaklama tesisinin mutfak bölümünde çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Mutfağın içinde bulunduğu 2 katlı ahşap yapı, kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Konaklama Tesisinde Yangın, Kısa Sürede Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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