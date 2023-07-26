Konak'ta Lozan’ın 100. Yıl Sergisine Özel Konuk

CHP 26. Dönem Ankara Milletvekili ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan’ı ağırlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Lozan’ın 100. yıl kutlamaları kapsamında açtıkları sergiyi, Lozan’ın mimarı İsmet İnönü’nün torunu da olan konuğuyla birlikte ziyaret etti. Batur, Lozan’ın 100. yılı anısına Bilgehan’a özel bir armağan da sundu.

CHP 26. Dönem Ankara Milletvekili ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan’ı ağırlayan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Lozan’ın 100. yıl kutlamaları kapsamında açtıkları sergiyi, Lozan’ın mimarı İsmet İnönü’nün torunu da olan konuğuyla birlikte ziyaret etti. Batur, Lozan’ın 100. yılı anısına Bilgehan’a özel bir armağan da sundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yıldönümünü kutlamaları kapsamında İnönü Vakfı iş birliğiyle, Konak Belediyesi Karikatür Müzesi’nde açtıkları Lozan sergisini, CHP 26. Dönem Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan’la birlikte gezdi. Batur Lozan Konferansı’na ait, o dönem yayımlanmış karikatürler, gazete ve dergi bültenleri ile konferans fotoğraflarının yanı sıra Atatürk ve İsmet İnönü fotoğraflarına da yer verilen sergiyi, Lozan’ın mimarı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu da olan Gülsün Bilgehan’la inceledi.

ANLAMLI GÜNE ÖZEL ARMAĞAN

Batur sergide Bilgehan’a, Lozan’ın 100. yılı anısına kendisinin ve konuğunun karikatürize edildiği bir tabloyu da armağan etti. Karikatürist Halit Kurtulmuş’un Başkan Batur ve Gülsün Bilgehan’ın birlikte çekildiği bir fotoğraftan esinlenerek çizdiği karikatürü çok beğenen Bilgehan, “Çok tatlı, çok güzel olmuş elinize sağlık. Bu müthiş hediyesi nedeniyle başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim” dedi.

“LOZAN KARİKATÜRLERLE ANLATILDI”

Başkan Batur da Gülsün Bilgehan’ı Konak’ta ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Lozan sürecinin o dönem karikatürlerle anlatıldığına da dikkat çeken Batur, “O dönem Lozan karikatürleri çok önemliydi. Hem yabancı hem de yerli basında Lozan karikatürlerle anlatıldı. İsmet Paşa’nın ne kadar devleştiğini, görüşmelerde ne kadar başarılı olduğunu bu karikatürlerde çok net görüyoruz. Bu nedenle biz de karikatür ağırlıklı bir sergi açmak istedik. Sergimizi ziyaret edenler de ülkemiz için çok önemli olan bu süreci bu karikatürlerle çok daha iyi değerlendirecektir” dedi.

31 AĞUSTOS’ A KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR

Lozan Konferansı karikatüristlerinden Emery Kelen ile Alois Derso’nun karikatürlerinin de bulunduğu sergi, 31 Ağustos’a kadar Konak Belediyesi Karikatür Müzesi’nde ziyaret edilebilir.

Anka Haber Ajansı