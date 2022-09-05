Kontrolden Çıkan Akaryakıt Yüklü Tanker Yola Devrildi: 1 Yaralı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yola akaryakıt dökülmesi nedeniyle trafik akışı kısa süre sağlanamadı.

Kaza, öğleden sonra İskenderun-Antakya karayolunun Kıcı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ş. yönetimindeki 33 CPP 19 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü Mehmet Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen akaryakıt ekipler tarafından temizlendi. Kısa süre trafiğe kapatılan yol, çalışmanın ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı