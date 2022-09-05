Kontrolden Çıkan Akaryakıt Yüklü Tanker Yola Devrildi: 1 Yaralı

Kontrolden Çıkan Akaryakıt Yüklü Tanker Yola Devrildi: 1 Yaralı

HATAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi.

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY'da sürücüsünün kontrolünden çıkan akaryakıt yüklü tanker, yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırılırken, yola akaryakıt dökülmesi nedeniyle trafik akışı kısa süre sağlanamadı.

Kaza, öğleden sonra İskenderun-Antakya karayolunun Kıcı mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ş. yönetimindeki 33 CPP 19 plakalı akaryakıt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü Mehmet Ş., ilk müdahalenin ardından ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yola dökülen akaryakıt ekipler tarafından temizlendi. Kısa süre trafiğe kapatılan yol, çalışmanın ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kontrolden Çıkan Akaryakıt Yüklü Tanker Yola Devrildi: 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Elazığ’da 6 İlden Personelin Katılımıyla Deprem Tatbikatı Yapıldı
Elazığ’da 6 İlden Personelin Katılımıyla Deprem Tatbikatı Yapıldı
(geniş Haber) Beyoğlu'nda Tarihi Binada Yangın
(geniş Haber) Beyoğlu'nda Tarihi Binada Yangın
Ayakkabı İmalathanesinde Patlama; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü
Ayakkabı İmalathanesinde Patlama; Baba Yaralandı, Oğlu Öldü
Oğlunun Katilinin Ağabeyini Öldüren Baba İle 3 Şüpheli Adliyede
Oğlunun Katilinin Ağabeyini Öldüren Baba İle 3 Şüpheli Adliyede
Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu
Kıraathanedeki Kavgada 2 Kardeş Tabancayla Vuruldu
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
İş Yerine Giderken Dövülüp, Tabanca Kabzasıyla Yaralandı
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden
Kızına Tacizle Suçlayıp Tabancayla Vurdu, Boğazını Keserek Öldürdü - Yeniden