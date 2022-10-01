Kontrolden Çıkan Hafif Ticari Araç Viyadüğün Ayağına Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın viyadüğün ayağına çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sapakpınar yakınlarında meydana geldi. Şenol Köroğlu yönetimindeki 06 FY 1072 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrulup, yoldan çıkarak viyadüğün ayağına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Şenol Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Akın Kutlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şenol Köroğlu'nun cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Öte yandan jandarma ekipleri, yol üzerinde başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı