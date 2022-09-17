Kontrolden Çıkan Motosiklet Yola Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Muammer DAŞDELEN/ BEYPAZARI (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünden çıkan motosikletin devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beypazarı Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf Ö. (15) yönetimindeki 06 DDF 877 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Yusuf Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan Furkan E. (15) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Furkan E.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı