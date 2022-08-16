Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

SİNOP'da virajı alamayan otomobilin evin bahçesine uçtuğu kazada Asiye Kocadağ (91) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP'da virajı alamayan otomobilin evin bahçesine uçtuğu kazada Asiye Kocadağ (91) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hızla gelen otomobilin evin bahçe duvarına çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkiinde meydana geldi. Hatice Altay (31) yönetimindeki 34 ND 7443 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, durakta bekleyen minibüse çarparak bir evin bahçesine uçtu. Yan yatan otomobilde bulunan sürücü Hatice Altay ile E. A. (16) ve Ş. A. (23) yaralandı, otomobile sıkışan Asiye Kocadağ ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kontrolden Çıkan Otomobil Evin Bahçesine Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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