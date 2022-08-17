Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Gökhan Deniz idaresindeki 06 BSC 815 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki boş alana sürüklenerek takla attı. Kazada sürücü ile birlikle otomobilde bulunan Hatice ve Betül Deniz yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine motosikletli acil sağlık ekipleri, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, motosikletli acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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