Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip takla attı.

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçip takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı Aşağımahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alpaslan Ç. idaresinde 70 BH 584 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip yol kenarında bulunan bahçe telinin beton direklerine çarparak takla attı. Kazada, sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Tunahan E., Enver T. ve Mustafa B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi
Togo'daki Kazada Yaralanan İhh Gönüllüleri İstanbul’a Getirildi
Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (7)
Çeşme'de Makilik Yangını; 7 Gözaltı (7)
Datça'da Orman Yangını (7)
Datça'da Orman Yangını (7)
Düğünde Maganda Kurşunu İle 2 Kişi Yaralandı
Düğünde Maganda Kurşunu İle 2 Kişi Yaralandı
Freni Patlayan Midibüsün Aracına Çarparak Yavaşlamasını Sağladı: 12 Yaralı
Freni Patlayan Midibüsün Aracına Çarparak Yavaşlamasını Sağladı: 12 Yaralı
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)
Eşiyle Kaçtığı Sevgilisini Öldüren Koca, Tüfek Tutukluk Yapınca Tabanca Kullanmış (2)
Eğitimci Arıkan Ve Şoförü Çiftlik Evinde Öldürüldü (2)
Eğitimci Arıkan Ve Şoförü Çiftlik Evinde Öldürüldü (2)