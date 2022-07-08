Kontrolden Çıkan Tır Kırmızı Işıktaki Araçlara Çarptı: 12 Yaralı

Kontrolden Çıkan Tır Kırmızı Işıktaki Araçlara Çarptı: 12 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 8 araca çarptığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. Kazadan sonra yaya olarak kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki Işıklar kavşağında meydana geldi. Emin G. yönetimindeki 26 AEG 002 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. TIR'ın çarparak sürüklediği 8 araçta bulunan 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

TIR sürücüsü Emin G. ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Kontrolden Çıkan Tır Kırmızı Işıktaki Araçlara Çarptı: 12 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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