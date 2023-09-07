Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Chp Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek hem projelerini anlattı hem de Antalya’nın gündemini değerlendirdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek hem projelerini anlattı hem de Antalya’nın gündemini değerlendirdi.

Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ziyaretin verimli geçtiğini kaydetti. Konyaaltı’nda hayata geçirdikleri projeleri Genel Başkan ile paylaştığını belirten Başkan Esen, altyapısını hazırladıkları projeler hakkında da bilgi aktardığını dile getirdi.

Ziyaret sırasında ülke gündeminin yanı sıra Antalya gündemini de konuştuklarını kaydeden Esen, “Genel Başkanımızla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Gün geçtikçe kötüleşen ekonominin halkımızın üzerinde oluşturduğu büyük yükü hafifletmek adına, yerel yöneticiler olarak neler yaptığımızı Sayın Kılıçdaroğlu ile paylaştık. Bunun yanında kentimizin gündemini de konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizde ve kentimizde yaşanan sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte, yerelde yaptığımız hizmetler çok önemli” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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