Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ziyaret Etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Antalya ve Türkiye gündemi konuşuldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, Antalya ve Türkiye gündemi konuşuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, buluşmayı ‘Sen doğru dur, kem belasını bulur’ mesajıyla sosyal medyada yayınladı.

Kılıçdaroğlu ile verimli bir sohbet gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Esen, Antalya ve Türkiye gündemi hakkında konuştuklarını aktardı. ‘Değişim’ seslerinin yükseldiği ilk günden bu yana Kılıçdaroğlu’nun yanında olduğunu her platformda dile getiren Esen, değişimin 2011 yılında yaşandığını ve bunun bir süreç halinde bugün de devam ettiğini kaydetti.

Parti içi siyasetin yanı sıra ülke gündemi ve ekonomi ile ilgili de değerlendirmeler yaptıklarını paylaşan Esen, şunları söyledi:

“Ekonominin bugün geldiği nokta gerçekten çok vahim bir durum. Bütün uzmanların uyarılarına rağmen bugün hala yanlış politikalar yürütülüyor. Genel Başkan’ımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konu üzerinde son derece önemli çözüm önerileri var ve bu önerileri her fırsatta dile getiriyor. Ama iktidar kendi bildiğini okumaya devam ediyor. Önümüzde önemli bir seçim daha var. Genel Başkanımız ile bu süreci hem yerel hem de genel anlamda değerlendirdik.”

Anka Haber Ajansı

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