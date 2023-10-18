Konyaaltı Belediye Başkanı Esen'den Chp İl Başkanı Ve İl Yönetimine Ziyaret

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve il yönetimini ziyaret ederek, “Her daim parti örgütümüzün emrindeyim” dedi.

CHP 38. Antalya Olağan Kongresi’nde il başkanlığına seçilen Nail Kamacı ve il yönetimine CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz ile birlikte "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, CHP’de il başkanlığı görevinin en şerefli ve onur verici görev olduğunu belirtti.

Halkın umutlarını her daim diri tutacaklarını söyleyen Başkan Esen, il yönetimine yönelik, “İnsanların siyasete olan alakasının azaldığı bir dönemde aslında siyaseti bir çıkış, bir umut olarak görme noktasında Ankara’dan ve genel siyasetten esecek rüzgârı beklememiz lazım. Bu anlamda her birimizin kendi sorumlu olduğu bölgede; belediyeyse belediye, örgütse örgüt, ilçe il fark etmez. O bölgede bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığı ve bu konuyla ilgili ülkede bize umut bağlayan insanları yeniden umutlarının yeşermesi ile ilgili, gecesini gündüzüne katan birilerinin var olduğunu toplumun görmesi lazım. Bizler belediye başkanları olarak sizin önderliğinizde gireceğimiz belediye seçimlerinde il ve ilçe örgütlerimizin hazırlayacağı çalışmalar doğrultusunda sizin emrinizde çalışacağız” diye konuştu.

YENİDEN BİRLİK SAĞLANDI

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in, CHP’nin Antalya’da yeniden birleşmesinde ve yeni bir oluşumun sağlanmasında çok çaba sarf ettiğini dile getiren CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, bu süreçte emeği olan herkese teşekkür etti. Oluşan birlik havasının sahaya da yansıdığını kaydeden Başkan Kamacı, amaçlarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında üstlendikleri görevi en iyi şekilde yerine getirmek olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin önemli bir kavşakta olduğunu söyleyen Kamacı, yerel seçim sürecinde en iyi sonuçları almak için çok çalışacaklarını belirterek, “Bunu yapacağımıza inanıyorum. Belediye başkanlarımızla, ilçe başkanlarımızla ve tüm yönetimlerimizle beraber bu kritik aşamayı geçeceğimize inanıyorum. Bu çalışmalarda hep birlikte olacağımıza inancım sonsuzdur” dedi.

Anka Haber Ajansı