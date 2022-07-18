Konya'da 2 Mahalleye İçerisi Asit Dolu Variller Bırakıldı, 20 Küçükbaş Yaralandı

KONYA'nın Selçuklu ve Karatay ilçelerinde boş arazilere bırakılan içerisinde sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olan variller bölgedeki 20 küçükbaşın ayaklarından yaralanmasına sebep oldu.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ve Karatay ilçelerinde boş arazilere bırakılan içerisinde sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olan variller bölgedeki 20 küçükbaşın ayaklarından yaralanmasına sebep oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak varilleri bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Selçuklu ilçesi Kayacık Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi üzerinde ve Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan boş araziye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, içerisinde yanıcı madde olan çok sayıda varil bıraktı. Bölgedeki bir kişiye ait 20 küçükbaş ise variller içerisinden sızan sıvıya basarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınan iki bölgede de AFAD'a ait KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekipleri inceleme yaptı.

AFAD, yapılan inceleme sonucu varillerin içindeki kimyasal maddelerin, sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağ olduğunu belirledi.

AFAD, tarafından yapılan açıklamada, "'Dün akşam saatlerinde 112 acil çağrı merkezimize gelen ihbar da Kayacık Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi yakınlarında boş bir tarlada çok sayıda kimyasal varil bulunduğu variller içerinden dökülen kimyasal maddenin 20 kadar küçükbaş hayvanın ayağının asitle temas etmesi sonucu ağır şekilde yaralandığı bilgisi verilmiştir. KBRN(Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) ekiplerimiz incelemelerini yapmak üzere olay yerine ivedilikle intikal etmişlerdir. KBRN ekiplerimizin Kayacık Mahallesi Aliye İzzet Begoviç Caddesi ve Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesinde bulunan kimyasal varillerde yapmış olduğu inceleme ve ölçümler sonucun da sülfürik asit, reçine solüsyonu ve çeşitli atık yağlar tespit edilmiştir. AFAD koordinasyonun da kimyasalların bertaraf edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bilgilendirilmiş ve kimyasallar bertaraf edilene kadar Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevre güvenliği alınması sağlanmıştır. Gelişmeleri yakından takip etmekteyiz'" denildi. Polis, varilleri bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı