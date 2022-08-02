Konya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Konya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi.

Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Umut Sayhan (29) yönetimindeki 20 AK 414 plakalı otomobil, Görkem Türkmen'in kullandığı 33 TZ 733 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Umut Sayhan ve Görkem Türkmen ile yanındaki Zahide Türkmen ve Zeynep Ece Türkmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Konya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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