Konya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı

Konya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı

KONYA'nın Yunak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adem ŞEKEROĞLU/YUNAK,(Konya)(DHA)-KONYA'nın Yunak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 07.30 sıralarında Yunak- Polatlı kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Akşehir'de lokanta işleten Şemsettin Murat Kaya'nın kullandığı 42 BVT 49 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ali Bolat yönetimindeki 06 FN 6095 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şemsettin Murat Kaya, babası Bayram Kaya, annesi Zehra Kaya, akrabaları Rahime Harmancı ile Zübeyde Harmancı hayatını kaybetti. Ali Bolat ile yanındaki Nurgül Koctürk Bolat da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Konya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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