Konya’da Akp Belediye Başkan Adayına Tepki Gösteren Vatandaş: "25 Yıllık Ak Partililiğimi Bıraktım"

Konya’da Akp Belediye Başkan Adayına Tepki Gösteren Vatandaş: "25 Yıllık Ak Partililiğimi Bıraktım"

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2019 Yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan adayı gösterildi. Adil Bayındır’ın aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partiliğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.

TANER ÖZAY

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2019 yerel seçimlerinde bağımsız olarak girdiği seçimi kazanan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkan adayı gösterildi. Adil Bayındır’ın AKP'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesi Huğlu mahallesinde seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen AKP Beyşehir Belediye Başkan adayı Adil Bayındır, vatandaşın yoğun tepkisiyle karşılaştı. Seçim çalışmalarının yürütüldüğü salonda "Adil dışarı" sloganları atılırken, fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı. Bayındır’ın AKP'den aday gösterilmesine tepki gösteren bir vatandaş, "25 yıllık AK Partililiğimi bıraktım" dedi.

AKP heyeti, seçim çalışmasını yürüttüğü salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Anka Haber Ajansı

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