Konya'da Asfalt Şantiyesinde Patlama: 2 İşçi Yaralı

Konya'da Asfalt Şantiyesinde Patlama: 2 İşçi Yaralı

KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde, siloda kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait asfalt şantiyesinde, siloda kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada 2 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt şantiyesinde meydana geldi. İşçiler Mimar Sinan Rahatlık ve Ali Şen, siloların bulunduğu bölümde kaynak yaptığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Büyük gürültü sonrası yangın da başladı. Patlamada 2 işçi de yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Patlamanın nedeni araştırılıyor. (DHA)

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Konya'da Asfalt Şantiyesinde Patlama: 2 İşçi Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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