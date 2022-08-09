Konya'da, Boya Fabrikasında Yangın (1)

Konya'da, Boya Fabrikasında Yangın (1)

KONYA'da, organize sanayi sitesindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edilirken, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nca da itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- KONYA'da, organize sanayi sitesindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibiyle alevlere müdahale edilirken, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nca da itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarına destek verildi.

Selçuklu ilçesi 2'nci Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan boya fabrikasında, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede fabrikayı sardı. Yangın ihbarıyla bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Organize Sanayi itfaiyesinin yanı sıra 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait yangın söndürme araçları sevk edildi. Alevlere müdahale sürerken, patlama riskine karşı Konya- Ankara yolu trafiğe kapatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Konya'da, Boya Fabrikasında Yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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