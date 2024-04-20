Konya'da Chp'nin Kazandığı Ereğli Belediyesi’nin Borcu Açıklandı

31 Mart yerel seçimlerinde Konya’nın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP’li Umut Akpınar, önceki Bağımsız Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu döneminden 528 milyon 564 bin 50 TL borç kaldığını açıkladı.

(ANKARA) - 31 Mart yerel seçimlerinde Konya’nın Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı seçilen CHP’li Umut Akpınar, önceki Bağımsız Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu döneminden 528 milyon 564 bin 50 TL borç kaldığını bildirdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Konya’nın Ereğli ilçesinde CHP’nin adayı Umut Akpınar yüzde 42,45 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. Önceki Bağımsız Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu döneminden kaldığı belirtilen borç miktarı belediye binasına asıldı. Ereğli Belediyesi'nin toplam borcunun 528 milyon 564 bin 50 TL olduğu bilgisi asılan afişte yer aldı.

Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar, sosyal medya hesabından, "Belediyemizin mali durumu ile ilgili olarak yönetimi teslim aldığımız gün itibariyle mevcut borç tablomuzu binamızın dışına asıp şeffaf belediyecilik ilkemizi ortaya koyarak siz kıymetli hemşehrilerimiz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

Afişte, borç durumu şöyle açıklandı:

İller Bankası ve Kamu Bankaları Kredi: 393.792.610 TL

Esnafa olan borçlar: 87.578.368 TL

Alınan depozito ve teminatlar: 21.043.013 TL

Vergi dairesi cari borç: 14.079.162 TL

Vergi dairesi yapılandırma: 2.457.403 TL

Mevlana Kalkınma Ajansı: 1.409.000 TL

Sosyal Güvenlik Kurumu 883.000 TL

Taahhütlü İcra Kesintisi 7.321.494 TL

Toplam Borç: 528 milyon 564 bin 50 TL

Öte yandan üç aylık ortalamaya göre personel gider tablosu da afişle açıklandı. Gelirlerin, personel maaşlarının yalnızca bir kısmını karşılayabildiği görüldü.

Anka Haber Ajansı