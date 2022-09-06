Konya'da Hafif Ticari Araç İle Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Seydişehir- Bozkır yolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Erkoç Deniz (31) yönetimindeki 19 AL 710 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Harun Yılmaz'ın (41) kullandığı 42 ZB 392 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Erkoç Deniz ve Harun Yılmaz ile otomobildeki Mustafa Kul (55) ve Zeki Kul (61) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı