Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı 5 kişi yaralandı.

Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Avusturya'dan Türkiye'ye tatile gelen Rahman Erdoğan (34) yönetimindeki W62752M yabancı plakalı otomobil, Esra Çetin'in (26) kullandığı 01 AAE 516 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Esra Çetin, yanındaki akrabaları Elif Altıntaş (25), Esra Süner (37), Kemal Efe Süner (13) ve Mihriban Süner (16) yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Erdoğan, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Konya'da İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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