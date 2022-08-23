Konya’da Minibüsün Çarptığı Kadın Öldü, Sürücü Yaralı

Konya’da Minibüsün Çarptığı Kadın Öldü, Sürücü Yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı Emine Duyar (54) hayatını kaybetti, sürücü F.A. ise yaralandı.

Atilla ATMACA/ KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, yol kenarında yürürken minibüsün çarptığı Emine Duyar (54) hayatını kaybetti, sürücü F.A. ise yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Ereğli-Halkapınar yolu Çömlekçi Mahallesi'nde meydana geldi. F.A.'nın kullandığı 35 AP 2282 plakalı minibüs, yol kenarında yürüyen Emine Duyar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Duyar, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Emine Duyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü F.A. da ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Emine Duyar'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Konya’da Minibüsün Çarptığı Kadın Öldü, Sürücü Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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