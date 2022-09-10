Konya'da, Şeker Fabrikasında Çıkan Yangın, Büyümeden Söndürüldü (2)- Yeniden

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA Şeker Fabrikası'nda çıkan yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.

Selçuklu ilçesinde kurulu bulanan Konya Şeker Fabrikası'nda bugün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi fabrikadaki itfaiye ekipleri yaptı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerdin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konya Şeker Fabrikası yetkilileri, teknik bir arızadan dolayı, yangının çıktığını, kısa sürede fabrika itfaiyesinin müdahale ettiğini, ardından Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin desteğiyle kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı