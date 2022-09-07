Konya'da Traktör İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Traktör İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, traktörle çarpışan elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya (32) yaşamını yitirdi, Volkan Bardakçı yaralandı.

Atilla ATMACA/ EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, traktörle çarpışan elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya (32) yaşamını yitirdi, Volkan Bardakçı yaralandı.

Kaza, saat 18.40 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Ereğli- İvriz yolunda meydana geldi. Mehmet Dağdaş (58) yönetimindeki 42 ACA 723 plakalı traktör, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisikletteki Burak Sarpkaya ve Volkan Bardakçı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Burak Sarpkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedaviye alınan Bardakçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, traktör sürücüsü Dağdaş ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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Konya'da Traktör İle Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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