Konya'da Vatandaşlar, Emekli Maaşları Arasındaki Zam Ayrımına Tepki Gösterdi: "Adalet Mi Bu?"

Konya’da emekliler, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’ye işçi ve memur emeklilerine farklı oranlarda zam yapılmasından dert yandı. Bir emekli, "Ben 30 sene emek vermişim, evime haciz gelmiş ben de aynı parayı alıyorum. Bu mudur adalet? Emeklileri öldürdü" dedi.

TANER ÖZAY

Konya’da emekliler, Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’ye işçi ve memur emeklilerine farklı oranlarda zam yapılmasından dert yandı. Bir emekli, "Ben 30 sene emek vermişim, evime haciz gelmiş ben de aynı parayı alıyorum. Bu mudur adalet? Emeklileri öldürdü" dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Konya’nın Kadınhanı ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Ekici’yi karşılarında gören emekli vatandaşlar, maaş zamları arasındaki farka tepki gösterdi.

"HARCAYACAK YER BULAMAYACAĞIZ ARTIK"

Vatandaşların dertlerini dinleyen Hasan Ekici, "Artık bu seçimde iktidara bir sarı kart göstermemiz lazım. Bir ders vermemiz lazım. Emekli maaşları 10 bin lira oldu" dedi. Bunun üzerine Kadınhanı Emekliler Dernek Başkanı Muammer Çetin, "Çok, çok harcayacak yer bulamayacağız artık" ifadesini kullandı.

Konuşma sırasında maaş zamlarına tepki gösteren bir başka emekli ise "Yüzde 49 öbürüne veriyor yüzde 37 bize veriyor. Adalet mi bu? Ben 30 sene hizmet verdim. Bankadan para çektim. Adam benle birlikte maaş alıyor. Ben 30 sene emek vermişim, evime haciz gelmiş ben de aynı parayı alıyorum. Bu mudur adalet? Emeklileri öldürdü" diye konuştu.

"HER TARAFTA İSYAN EDİYORLAR"

Ekici ise “Emekliler arasında BAĞ-KUR ile SSK’lılarla ve memur emeklileri arasındaki zam farkı, birine 49 birine 37. Bu aradaki 12 puanlık farkın adil olmadığını düşünüyorlar ve buna Kadınhanı’nda isyan ediyorlar" dedi. Emekliler ise Ekici’nin sözlerine, "Sadece Kadınhanı’nda değil, her tarafta isyan ediyorlar" karşılığını verdi.

"EVİMİZ KİRA OLSA ALLAH KURTARSIN"

Aradaki zam farkına tepki gösteren bir memur emeklisi ise "Ben memur emeklisiyim ben de karşıyım. 9 bin 800 lira maaş alıyordum, şimdi 14 bin lira oldu. Evimiz, barkımız kira olsa Allah kurtarsın" şeklinde konuştu. Emeklilere verilen zammın market raflarına yansımaya başladığını kaydeden Kadınhanı Emekliler Dernek Başkanı Muammer Çetin, "Şu an emeklilere verdiği zam hemen marketlere yansıdı. Bir kilo tereyağı 270 liradan 380 lira olmuş" ifadesine yer verdi.

Anka Haber Ajansı