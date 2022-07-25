Konya'da Yolcu Otobüsünde Çıkan Yangın Söndürüldü

Atilla ATMACA/EREĞLİ, (DHA)-KONYA'nın Ereğli ilçesinde alev alan yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'dan İzmir'e yolcu taşıyan Mahmut Karakuş yönetimindeki 31 AHK 178 plakalı otobüsün bagajı, dün akşam su ısıtıcısının elektrik aksamından kaynaklı alev aldı. Durumu fark eden Karakuş, otobüsü sağ çekip park ettikten sonra içerideki 33 yolcuyu tahliye etti. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcular ise başka bir araca alınıp, yola devam etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı