Konyalı Çiftçi: "Artık Ekim Yapmayacağım. Önümüzü Görsek Ekeriz Ama Önümüzü Göremiyoruz"

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kadınhanı ilçesinde TMO ofisine buğday satmak için uzun süre sıra bekleyen çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, TMO’dan randevu almakta zorlandıklarını, aldıkları halde günlerce beklemek zorunda kaldıklarından yakındı. Bir sonraki dönem ekim yapmayacağını ifade eden bir başka çiftçi ise "Bugün yine az, geçen günlerde 5 gün yattım. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ekimde artık ekmeyeceğim. Ne kazanacağım ben? Önümüzü görsek ekeriz ama şu anda önümüzü g

TANER ÖZAY

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, Kadınhanı ilçesinde TMO ofisine buğday satmak için uzun süre sıra bekleyen çiftçilerin sorunlarını dinledi. Çiftçiler, TMO’dan randevu almakta zorlandıklarını, aldıkları halde günlerce beklemek zorunda kaldıklarından yakındı. Bir sonraki dönem ekim yapmayacağını ifade eden bir başka çiftçi ise "Bugün yine az, geçen günlerde 5 gün yattım. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ekimde artık ekmeyeceğim. Ne kazanacağım ben? Önümüzü görsek ekeriz ama şu anda önümüzü göremiyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, TMO’nun önünde buğday satmak için uzun süre sıra beklemek zorunda kalan çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçiler, TMO’ya randevu alıp geldikleri halde günlerdir sıcak havada bekletildiklerini ifade etti.

"ÇİFTÇİ DE HAKKINI ARAYACAK"

Yaşadıkları mağduriyetten yakınan bir çiftçi, "Dinde olmayanı varmış gibi yaptılar. Hiç kimse bunlar kadar bu dine ve vatana zarar vermedi. Allah aşkına bizi kurtarın. Ben çiftçiyim, sabaha kadar koyun güttüm. Buğdayı traktörle evimin önüne çektim, oradan da kamyonla buraya getirdim. Günlük 2 bin 500 lira kamyon kirası veriyorum. 3 gündür bekliyorum, kamyona 7 bin 500 lira para verdim. Yeter Allah rızası için, valla yeter" dedi.

Kadınhanı’ndaki ofisin yıllar önce yapıldığını ancak üzerinden geçen onca yıla rağmen kapasitesinin yükseltilemediğinden dert yanan bir başka çiftçi ise, "Bu ofis at, eşek devrinde yapılan eski bir ofis. Şimdi millet aya çıkıyor, şu römorklara bak. Öküz ve atla buraya mahsul gelirdi. Bunun şimdi buraya daha büyüğü yapılması gerekirken, belediyeye geçmiş. Orayı da nasıl geçmiş bilmiyorum. İnek almıyor, dana emmiyor. Ayıkla pirincin taşını. Çiftçi de buna müstahak, hakkını arayacak" dedi.

"KONUŞURSAM NE OLACAĞINI BİLMİYORUM, O YÜZDEN KONUŞAMIYORUM"

Bir sonraki dönem ekim yapmayacağını ifade eden bir başka çiftçi ise "Bugün yine az, geçen günlerde 5 gün yattım. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ekimde artık ekmeyeceğim. Ne kazanacağım ben? Önümüzü görsek ekeriz ama şu anda önümüzü göremiyoruz. Bizi konuşturmuyorlar. Konuşursam ne olacağını bilmiyorum, o yüzden konuşamıyorum" dedi.

"ARPA VE BUĞDAY FİYATI GEÇEN SENEYE GÖRE NEREDEYSE HİÇ ARTMADI"

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici ise şunları söyledi:

"Kadınhanı TMO tahıl alım merkezindeyiz. İlçe başkanımız Yahya Bey var, Saadet Partisi İlçe Başkanımız Mehmet Bey var. Yönetim kurulu üyelerimizle beraber çiftçilerle görüştük. Arpa ve buğday fiyatlarının geçen yıla göre neredeyse hiç artmadığını gözlemledik. Şimdi 8 bin 250 liraya alıyor. Geçen sene de bu fiyata yakın bir buğday fiyatı vardı. Diğer bir sıkıntı ise, çiftçilerimiz ürünlerini TMO’ya teslim edebilmek için randevu sistemine rağmen burada 4-5 gün kadar beklemişler. Çiftçilerimiz bu güneşin altında kamyon ve traktörleriyle sıra bekliyorlar. Randevu sistemi sağlıklı çalışmıyor. Randevu sisteminde randevu günü geldiğinde boşaltılır gidilir, şeklinde olur."

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkati çeken Gelecek Partisi Kadınhanı İlçe Başkanı Yahya Akbaş ise, "35 derece sıcağın altındayız. Bu adamların bir çay, su ihtiyacının giderilmesinin sıfır noktada olduğunu kendi gözlerinizle gördünüz. Burada en büyük sıkıntı, burada alım yapılıyor ama anlaşmalı silolara çiftçi yönlendiriliyor. Bunların hepsi maliyet" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı