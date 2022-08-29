Köpeğe Çarpmak İçin Şerit Değişten Cip, Yolcu Minibüsüne Çarptı: 17 Yaralı

Mustafa KIRLAK/ULUBEY (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ulubey ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün şerit değiştirdiği cip, yolcu minübüsüne çarptı. Kazada sürücüler ile minibüsteki 15 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tahsin Çakar (32) yönetimindeki 34 BRL 060 plakalı cip, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapınca karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çakar, Altınordu ilçesine seyir halinde olan Fahri Kaya (59) yönetimindeki 52 M 0441 plakalı yolcu minübüsüne yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüs, yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte 17 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından minibüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Altınordu-Ulubey Yolu, temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı