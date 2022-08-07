Köpeğe Çarpmamak İçin Sürücüsünün Manevra Yaptığı İşçi Servisi Yan Yattı: 9 Yaralı

Köpeğe Çarpmamak İçin Sürücüsünün Manevra Yaptığı İşçi Servisi Yan Yattı: 9 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı.

Onur KAYA/ ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisi yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu karayolunun Veliköy mevkisinde meydana geldi. Özhan Hayrullah (23) yönetimindeki 59 S 2655 plakalı servis minibüsü, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada minibüste bulunan 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 5'i Çorlu, 4'ü ise Çerkezköy'deki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Köpeğe Çarpmamak İçin Sürücüsünün Manevra Yaptığı İşçi Servisi Yan Yattı: 9 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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